Ordinanza di Nello Musumeci in Sicilia: "Stop ingresso migranti, tutti via da hotspot" (Di domenica 23 agosto 2020) “La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento”. Lo dice il governatore Siciliano, Nello Musumeci, annunciando sulla sua pagina Facebook la pubblicazione dell’Ordinanza che prevede nuove misure per il contenimento del coronavirus riguardo all’immigrazione. “Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’isola e al governo nazionale”.“Entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato ... Leggi su huffingtonpost

