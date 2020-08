NBA Playoff 2020, Utah Jazz-Denver Nuggets in tv: data, canale e orario gara-4 (Di domenica 23 agosto 2020) Utah Jazz-Denver Nuggets, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel terzo atto abbiamo assistito a un dominio totale da parte degli uomini di Snyder, avanti ora 2-1 nella serie. Jazz spinti dai 27 del rientrante Mike Conley e i 24+14 di Rudy Gobert. Sprofondti invece i Nuggets, che hanno avuto pochissimo anche dagli unici due giocatori in doppia cifra, Jokic con 15 punti e Murray con 12 (ma con 11 su 29 combinato al tiro). Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di lunedì 24 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

