Napoli: amichevoli e allenamenti aperti ai tifosi (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - Napoli, 23 AGO - Otto allenamenti della squadra e due incontri amichevoli: é il programma che il Napoli mette a disposizione dei tifosi che vorranno seguire la preparazione precampionato a ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Napoli amichevoli Napoli: amichevoli e allenamenti aperti ai tifosi - Calcio Agenzia ANSA RITIRO DEL NAPOLI - C'è il pienone in Alto Sangro, il sindaco Caruso: "Siamo al sold out"

Sono due i test amichevoli già previsti: venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L'Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30) venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17). Il ritiro terminerà venerdì 4 ...

SSC Napoli: il programma del ritiro di Castel di Sangro

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...

