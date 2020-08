Milan, tutte le certezze di Pioli: modulo, ritmo e giocatori chiave (Di domenica 23 agosto 2020) Il Milan di mister Stefano Pioli può partire da alcune certezze in vista della prossima stagione della Serie A secondo Tuttosport Stefano Pioli, tecnico del Milan, può partire da alcune certezze secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport. Una di questa è sicuramente il 4-2-3-1, il modulo che ha dato equilibrio importante alla squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva. La squadra dovrà poi ripartire da quel ritmo alto visto dopo la ripresa del campionato in seguito al lockdown. Il calcio proposto nelle ultime partite ha permesso ai rossoneri di azzannare i match e di poter gestire i ritmi a proprio piacimento. Pioli potrà poi contare su alcuni ... Leggi su calcionews24

Ariedo Braida può tornare al Milan. L’ex direttore generale rossonero tornerebbe in una veste che deve ancora essere definita. Tracce di passato nel nuovo Milan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l ...

Il Milan è ostaggio di Ibrahimovic e per questo deve ringraziare Gazidis

Domani riaccende i motori il Milan e li riaccende senza il pilota, naturalmente ci riferiamo a Zlatan Ibrahimovic la cui centralità nel progetto rossonero è tal ...

