Mihajlovic positivo al Covid, è asintomatico (Di domenica 23 agosto 2020) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro da una vacanza in Sardegna. Mihajlovic è asintomatico, resterà in ... Leggi su tg.la7

