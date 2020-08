Luigi Di Maio vuole accordi col Pd per le amministrative: 'Da soli non si vince' (Di domenica 23 agosto 2020) Un patto con il Pd per presentare candidature uniche per le comunali del 2021 e una nuova spinta per far crescere il M5S perchè 'da soli non si vince'. In una intervista al Fatto Quotidiano, Luigi Di ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : #Referendum Luigi Di Maio 'Poi normalizzare gli stipendi dei politici' #ANSA - fanpage : Non solo la riduzione del numero dei parlamentari. L’obiettivo di Luigi Di Maio è anche quello di abbassare lo stip… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Patto col Pd su Raggi e altri sindaci nel 2021' - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @anna_mitica: I costi record dello staff di #DiMaio agli Esteri: la cifra totale risulta superiore a quella dell’era di Angelino Alfano… - StandbyAgain : RT @anna_mitica: I costi record dello staff di #DiMaio agli Esteri: la cifra totale risulta superiore a quella dell’era di Angelino Alfano… -