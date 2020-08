"Il carcere è troppo comodo per questo signore". Il ghanese minaccia di violentare la moglie, Salvini lo demolisce: la "giusta pena" (Di domenica 23 agosto 2020) Le malefatte di un 42enne di origini ghanesi a Varcaturo, in provincia di Napoli, non hanno lasciato indifferente il segretario della Lega Matteo Salvini che sui propri canali social ha voluto dire la sua sull'arresto dell'extracomunitario che aveva minacciato di morte un commerciante e tutta la sua famiglia, brandendo un coltello, masturbandosi e minacciando di violentare la figlia della vittima. “Il carcere è troppo comodo per questo “signore” – ha twittato il leader del Carroccio – ci vuole il lavoro obbligatorio in galera per ripagare gli Italiani del suo mantenimento”. Il ghanese in ... Leggi su liberoquotidiano

Le malefatte di un 42enne di origini ghanesi a Varcaturo, in provincia di Napoli, non hanno lasciato indifferente il segretario della Lega Matteo Salvini che sui propri canali social ha voluto dire la ...

