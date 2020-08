Gomorra 2: l'omicidio di 'o Nano ispirato a quello di Gaetano Marino (Di domenica 23 agosto 2020) 'O Nano viene ucciso sul litorale laziale nell'ottavo episodio di Gomorra 2: la sua morte è ispirata all'omicidio di Gaetano Marino, l'ex marito di Tina Rispoli che fu ucciso sul litorale di Terracina. Molti degli episodi raccontati in Gomorra 2 sono ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti. Nell'ottavo episodio della seconda stagione della serie l'omicidio di Rosario 'o Nano avviene sul litorale laziale come quello di Gaetano Marino, ucciso sul lungomare di Terracina. Rosario Ercolano detto 'O Nano in Gomorra - La Serie è interpretato dall'attore napoletano Lino Musella. Rosario è il braccio destro e amico fraterno di Ciro Di Marzio, durante ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra omicidio Gomorra 2: l'omicidio di 'o Nano ispirato a quello di Gaetano Marino Movieplayer.it Gomorra 2: l'omicidio di 'o Nano ispirato a quello di Gaetano Marino

'O Nano viene ucciso sul litorale laziale nell'ottavo episodio di Gomorra 2: la sua morte è ispirata all'omicidio di Gaetano Marino, l'ex marito di Tina Rispoli che fu ucciso sul litorale di Terracina ...

Spietate e vendicative: donne di camorra, quando la realtà supera Gomorra

tenere a bada i rivali e mantenere il potere a furia di estorsioni ed omicidi. La realtà, dunque, supera di gran lunga la spietatezza di donna Imma, di Scianel e ora di Patrizia nella serie tv Gomorra ...

'O Nano viene ucciso sul litorale laziale nell'ottavo episodio di Gomorra 2: la sua morte è ispirata all'omicidio di Gaetano Marino, l'ex marito di Tina Rispoli che fu ucciso sul litorale di Terracina ...tenere a bada i rivali e mantenere il potere a furia di estorsioni ed omicidi. La realtà, dunque, supera di gran lunga la spietatezza di donna Imma, di Scianel e ora di Patrizia nella serie tv Gomorra ...