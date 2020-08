Fall Guys presto su mobilema per ora solo in Cina

Fall Guys presto su mobile...ma per ora solo in Cina (Di domenica 23 agosto 2020) Il noto analista di Niko Partners, Daniel 'ZhugeEX' Ahmad, ha rivelato che Fall Guys diventerà presto un titolo mobile, grazie ad una partership stretta dagli sviluppatori Mediatonic e dal publisher Devolver Digital, con la compagnia cinese Bilibili.La notizia, che potrebbe far piacere a molti giocatori che desiderano avere Fall Guys "in tasca", arriva però con un piccolo cavillo: la versione mobile è attualmente prevista esclusivamente per il mercato cinese.Come nota lo stesso analista, l'annuncio di questa partnership e l'arrivo della versione mobile non è stata diffusa in occidente dai canali ufficiali di Fall Guys, quindi l'esclusività cinese è altamente probabile.Leggi altro... Leggi su eurogamer

