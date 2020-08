Davies: “E’ una sensazione incredibile. Non ci credo” (Di domenica 23 agosto 2020) Alphonso Davies festeggia la sua prima Champions con il suo Bayern diventando il primo canadese a vincerla. Queste le parole del terzino nel post gara: “Ho vinto la Champions. E’ una sensazione incredibile, non l’avrei nemmeno sognato da bambino. All’inizio è stata dura, ma la cosa importante è come finisci, non come inizi. Coman? Non possiamo chiedergli di più, ha segnato. Può giocare ovunque, è incredibile. Siamo già sul tetto del mondo. L’inizio della stagione è stato difficile, ma alla fine abbiamo vinto il triplete”. Foto: twitter personale Davies L'articolo Davies: “E’ una sensazione incredibile. Non ci credo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

