Accordo tra Lazio e Sardegna: test Covid per chi parte e per chi torna (Di domenica 23 agosto 2020) test in Sardegna per chi lascia l`isola e nel Lazio per chi parte per la Sardegna. Si va verso un Accordo di reciprocità sui tamponi per il Covid-19. I tecnici delle due regioni con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sono al lavoro sull'intesa che potrebbe essere replicata anche con le altre regioni. Leggi su iltempo

