Zhang: «Una vita diventa perfetta passando dalle sconfitte. Dobbiamo imparare» (Di sabato 22 agosto 2020) Steven Zhang ha commentato tramite i social la sconfitta dell’Inter in finale di Europa League: il messaggio Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha commentato tramite i social la sconfitta della squadra di Conte in finale di Europa League. Questo il messaggio del numero uno del club. «La sconfitta in finale è una lezione che il presidente di una grande squadra deve imparare. Parto sempre da zero, tutti noi Dobbiamo migliorare. Rialzarsi dopo la caduta e guardare avanti, una vita diventa perfetta passando dalle sconfitte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

