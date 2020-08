Verona Vlahovic, si attende il via libera di Iachini (Di sabato 22 agosto 2020) . Gli scaligeri aumentano il pressing per arrivare al giocatore viola Il Verona continua il corteggiamento nei confronti di Dusan Vlahovic. L’attaccante di proprietà della Fiorentina – come si legge sull’edizione odierna de L’Arena – piace molto agli scaligeri. Ora si attende il via libera da parte di Beppe Iachini, ma le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro dell’attaccante serbo. Nella scorsa stagione Vlahovic ha messo a segno 6 reti in 30 presenze. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

