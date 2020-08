Varcaturo, arrestato 42enne per minacce di morte a un noto commerciante (Di sabato 22 agosto 2020) Giugliano in Campania: Il 42enne arrestato aveva minacciato di violentare la moglie e di morte tutta la famiglia con un coltello da cucina. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 42enne di origini ghanesi già noto alle forse dell’ordine, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale … Leggi su 2anews

CronacaFlegrea : VARCATURO/ 43enne arrestato dai carabinieri 2 volte in 3 giorni -