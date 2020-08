Test di volo in vista per il 737 Max (Di sabato 22 agosto 2020) Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti canadese. Il velivolo si sta avvicinando a un ritorno nei cieli. Leggi su media.tio.ch

Stefano47510568 : RT @GarauSilvana: Nel Lazio tutti quelli che scendono da un volo a rischio sono sottoposti al test. In #Lombardia solo se sei residente...… - aptlombardi : RT @RegLombardia: @AnninaStyle @FontanaPres @GiulioGallera @davidecaparini A Malpensa sarà possibile dalle ore 9.00 alle ore 18.30, è gesti… - RegLombardia : @AnninaStyle @FontanaPres @GiulioGallera @davidecaparini A Malpensa sarà possibile dalle ore 9.00 alle ore 18.30, è… - Herbert403 : RT @GarauSilvana: Nel Lazio tutti quelli che scendono da un volo a rischio sono sottoposti al test. In #Lombardia solo se sei residente...… - GarauSilvana : Nel Lazio tutti quelli che scendono da un volo a rischio sono sottoposti al test. In #Lombardia solo se sei reside… -

Il ministro dei trasporti canadesi ha annunciato che Ottawa effettuerà la prossima settimana voli di prova del Boeing 737 Max, bloccato a terra in tutto il mondo da marzo 2019 dopo due incidenti che h ...

Coronavirus, tamponi a chi rientra a Bergamo: 28 positivi su 3.100 test

Ventotto positivi su 3.100 tamponi processati. Sono i dati dell’Ats, aggiornati al 21 agosto, sulle analisi eseguite in Bergamasca ai vacanzieri di ritorno da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Il tasso ...

