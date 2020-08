Quartucciu. Antonio Pisu uccide la moglie Giuseppina Picciau poi si toglie la vita (Di sabato 22 agosto 2020) Quartucciu è sotto choc per il dramma familiare che si è consumato in via Neghelli. E’ stata la badante a dare l’allarme, dopo avere udito gli spari. Antonio Pisu, 84 anni, ha ucciso la moglie Giuseppina Picciau, 81 anni, per poi suicidarsi. Due colpi in rapida successione, sparati nella sala pranzo al piano terra della casa nel centro storico di Quartucciu. I due coniugi non stavano bene. Con loro viveva la badante che, al momento della tragedia era in casa. Antonio si è armato col fucile calibro 16 e ha sparato prima alla moglie. Poi ha rivolto l’arma contro se stesso. I Carabinieri di Quartu, agli ordini del maggiore Valerio Cadeddu, hanno eseguito i rilievi di legge. Sul posto il medico ... Leggi su laprimapagina

sardanews : Omicidio suicidio a Quartucciu, Antonio Pisu ha lasciato un biglietto ai figli chiedendo perdono - vivere_sardegna : Quartucciu sotto choc per l’omicidio-suicidio: “Antonio e Giuseppina? Due bravi pensionati” - infoitinterno : Quartucciu sotto choc per l'omicidio-suicidio: 'Antonio e Giuseppina? Due bravi pensionati' - vivere_sardegna : Antonio e Giuseppina, la paura della malattia dietro la tragedia che commuove Quartucciu - sardanews : Antonio e Giuseppina, la paura della malattia dietro la tragedia che commuove Quartucciu -