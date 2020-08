Presa a calci, pugni e quasi accoltellata dal compagno: lei in ospedale, lui arrestato (Di sabato 22 agosto 2020) Repertorio Ha aggredito con calci e pugni la compagna, per poi brandire un coltello da cucina tentando di colpirla. Poi si è procurato dei tagli sul braccio, ma è stato fermato, soccorso e arrestato. ... Leggi su milanotoday

SicraPress : Gli nega il motorino: madre presa a calci e pugni dal figlio 14enne – Sicra Press - Yogaolic : #Milano Presa a calci, pugni e quasi accoltellata dal compagno: lei in ospedale, lui arrestato - shvtake : Morirò presa a calci da genos o soffocata dal suo culo, pazzesco - Soren1973 : @officialmaz @Inter @juventusfc Stare zitto in quanto dipendente del servizio pubblico no, eh? Se vuole fare il tif… - davidgreco : @Cr1st14nM3s14n0 Spero che non capiti in mia presenza, non so come, reagirei, sono una persona mite ed odio la viol… -

Ultime Notizie dalla rete : Presa calci Presa a calci, pugni e quasi accoltellata dal compagno: lei in ospedale, lui arrestato MilanoToday Inter, Conte: “Abbiamo idee diverse. L’Inter pianificherà il futuro con o senza di me”

Ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte ha analizzato la finale persa dai nerazzurri 3-2 contro il Siviglia. Il tecnico salentino ha fatto anche un bilancio della stagione nerazzurra gettando ombre su ...

Nuovo Ilicic o gemello di Calhanoglu: ecco perché Atalanta e Milan sono pazzi di Miranchuk

Tempo fa guardavo una partita di campionato del Lokomotiv. Così, per svago. A un certo punto l’arbitro concede una punizione dal limite ai Ferrovieri e sul pall ...

Ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte ha analizzato la finale persa dai nerazzurri 3-2 contro il Siviglia. Il tecnico salentino ha fatto anche un bilancio della stagione nerazzurra gettando ombre su ...Tempo fa guardavo una partita di campionato del Lokomotiv. Così, per svago. A un certo punto l’arbitro concede una punizione dal limite ai Ferrovieri e sul pall ...