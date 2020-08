Perde il controllo dell'auto che esce dall'autostrada, finisce in un fosso e si ribalta (Di sabato 22 agosto 2020) Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 22 agosto 2020 sull'autostrada Torino-Monte Bianco in direzione del capoluogo piemontese, tra gli svincoli di Volpiano e Settimo Torinese. Una Peugeot ... Leggi su torinotoday

ginoesposito65 : @azangrillo Peccato che questo virus si trasmetta tramite il respiro e non c'è una cura a dispetto di altre malatti… - TassoneMirko : Perde il controllo dell'auto e si ribalta, donna finisce in ospedale - Il Redattore - forestale82 : RT @vvfveneto: #21agosto #sanDonadiPiave(VE) nel pomeriggio, perde il controllo dell’auto che si capovolge finendo contro una cabina armadi… - Mika_14_27 : @DANIELEALO14 Possibile? Si, capita. Che sia sistematico, però, non deve capitare. Per me, qui la sede stradale è t… - FF_AAediPolizia : RT @vvfveneto: #21agosto #sanDonadiPiave(VE) nel pomeriggio, perde il controllo dell’auto che si capovolge finendo contro una cabina armadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palazzo, paura in via Roma TerlizziViva Tampona un’auto in sosta e si ribalta con la sua. Ferita una donna a Catanzaro

Una persona è rimasta ferita oggi in un incidente che si è verificato in via Pascali a Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, una vettura Toyota Yaris la perso il controllo andando ad impattar ...

LIVE - MotoGP 2020. Il GP di Stiria a Spielberg. La giornata di qualifiche

20/8/2020 19:03 20/8/2020 19:02 20/8/2020 19:01 20/8/2020 19:00 20/8/2020 17:44 Dovi: “Hai perso un’ala nello scorso GP”? Andrea: “E’ successo con Mir, ho perso la protezione del freno posteriore, ma ...

