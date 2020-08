Onward e gli altri Pixar: quando la morte non fa paura ai bambini (Di sabato 22 agosto 2020) Attraverso i suoi film più celebri, la Pixar non teme di affrontare argomenti seri e importanti come la morte mettendoli in scena a portata di bambino. Ne è passato di tempo da quel primo Toy Story, il primo lungometraggio animato completamente al computer che diede i natali sul grande schermo a uno degli studios di maggior successo di sempre. Da quel lontano 1995, la Pixar, con una velocità invidiabile e quasi miracolosa di (circa) un film all'anno, ha definito nuovi standard sia per quanto riguarda la tecnica dell'animazione in CGI sia per la qualità di scrittura delle sue sceneggiature. Proprio su quest'ultimo aspetto vogliamo soffermarci in questo nostro approfondimento analizzando come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, la Pixar abbia avuto il coraggio di affrontare tematiche ... Leggi su movieplayer

LapiziaViews : Sto provando a sconfiggere la pagina bianca, la mia nemesi di questa estate, provando a sistemare gli appunti su du… - Devil_Lady7 : Dopo 5 mesi sono riuscita a vedere Onward; ho voluto aspettare che uscisse al cinema perché i Pixar voglio godermel… - piucheperfetto : Finalmente per la prima volta in questo 2020 sono andato al cinema! Ho visto #Onward e devo dire che (per ora) tutt… - mondodopp : Dopo diversi rinvii, da oggi arriva in Italia #Onward - #OltreLaMagia, il nuovo film #Disney #Pixar: qui in esclusi… - ilgiornale : In un mondo che ha perso il suo alone magico, due elfi affrontano un viaggio in equilibrio tra umorismo ed emozioni… -