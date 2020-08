Monza, dall’Atalanta arriva Colpani (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo una buona stagione a Trapani, Andrea Colpani centrocampista di proprietà dell'Atalanta, passa al Monza. Questo il comunicato del club brianzolo: Il mercato estivo del Monza si arricchisce di un rinforzo giovane e già esperto di serie B: Andrea Colpani è biancorosso. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall'Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Brescia l’11 maggio 1999, il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile bergamasco, ed è stato uno dei punti di forza della Primavera nerazzurra, fino al suo trasferimento in prestito a Trapani nell’estate 2019. In Sicilia è stato subito protagonista, collezionando al suo primo campionato ... Leggi su itasportpress

