Lovren torna sulla gomitata a Sergio Ramos: “Volevo vendicare Salah” (Di sabato 22 agosto 2020) “Diedi quella gomitata a Sergio Ramos di proposito e gli dissi che avevamo pareggiato i conti“. Così il difensore croato Dejan Lovren è tornato a parlare della gomitata data al capitano del Real Madrid durante l’incontro di Nations League tra la sua nazionale croata e la Spagna nel novembre del 2018, spiegando di aver voluto rivendicare l’intervento di Ramos sul suo compagno Mohamed Salah durante la finale di Champions League dello stesso anno. “Rispetto Ramos come giocatore e quello che fa per la sua squadra – ha proseguito l’ex difensore del Liverpool, passato poche settimane fa allo Zenit – Ha vinto molti trofei, ma d’altra parte ha comportamenti che non mi ... Leggi su sportface

