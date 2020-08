L’orso M49 si libera dal collare elettronico per la geolocalizzazione: ora è di nuovo ricercato (Di sabato 22 agosto 2020) Irriducibile “Papillon”. Non gli è bastato fuggire una prima volta dal recinto del Casteller, alle porte di Trento, nell’estate 2019. E neppure vivere da ricercato, con un ordine di abbattimento che lo inseguiva, per quasi un anno. All’orso M49, che ama la libertà, non è bastato neppure finire per una seconda volta nell’area per animali problematici, dopo essere stato catturato dalle guardie forestali della Provincia Autonoma di Trento. È fuggito una seconda volta, a luglio, ma questa volta sembrava che lo tenessero sotto controllo visto che, a differenza della prima, gli era stato applicato un collare elettronico che ne segnalava gli spostamenti. Neanche questo è bastato. M49 si è disfatto anche dell’apparecchiatura per il monitoraggio a distanza. Adesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

