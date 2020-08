"Io non sono un fascista". Parla il ristoratore di "Scusa Benito" a Rimini (Di sabato 22 agosto 2020) L’uomo che avrebbe chiesto “Scusa” a Mussolini dopo aver servito dei clienti dalla pelle nera è un signore minuto di mezza età: si chiama Claudio e gestisce il locale della sua famiglia, “La Tana Marina” di Viserbella, a Rimini. “Non sono di destra. Per me va bene chi vince le elezioni. Lavoro 18 ore al giorno e non posso permettermi il lusso di perdere un tavolo con 12 persone”, ha spiegato in un’intervista a La Stampa.Il caso che lo vede protagonista è scoppiato dopo che la cliente Adjisam Mbengue ha raccontato la disavventura vissuta nel locale in un video su Facebook: il gestore avrebbe preso l’ordine e poi si sarebbe girato verso un quadro di Mussolini e avrebbe detto ‘Scusa Benito’ per aver servito clienti di ... Leggi su huffingtonpost

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - Mov5Stelle : Salvini è un gaglioffo: ha bisogno di leggere e studiare, perché ogni volta che parla di #scuola dice scempiaggini.… - ricpuglisi : Non si governa un paese con la paura inculcata dai mass media. La saggezza e la cautela sono diverse dalla paura e dal terrore. #Covid19 - clarkethereal1 : @zendayarealf tanto a me funziona anche se non lo pago perché sono ?special??????? - MariaC08220254 : @Sport_Mediaset Marotta, Conte, adesso volete anche Allegri...I tifosi interesti non lo volevano all'Inter.. Se vol… -