Inter | Conte | Presto decideremo il futuro | con o senza di me

"Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, e a mente fredda ci incontreremo , è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - IamSamvab07 : RT @DiMarzio: #UEL | Le dichiarazioni di Antonio Conte al termine di #SivigliaInter - lelepanz : Adesso prendete #Allegri? Siete senza vergogna #merde #InterSiviglia #Inter #Conte -

Su Corsport: “Conte Strappa. Europa League al Siviglia (3-2), il tecnico prepara l’ addio all’ Inter. “Il futuro con o senza di me. Grazie Zhang, però a tutti c’è un limite”. Pasticcio di Lukaku e il ...Aria di addio per Antonio Conte all'Inter: "Devo capire se la priorità diventa il calcio o la famiglia, a tutto c'è un limite". Colonia amara per l'Inter di Antonio Conte, che dopo un cammino perfetto ...