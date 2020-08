Golf: Wales Open, Molinari è 4/o e adesso 'vede' il titolo (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA, 22 AGO - Con una rimonta dal 21/o posto, Edoardo Molinari si è portato al quarto con 210, 72 70 68, -3,, a quattro colpi dalla vetta, e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell'ISPS ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

