Esplode la rabbia contro l'invasione: bruciato "barcone" simbolo dei migranti (Di sabato 22 agosto 2020) Valentina Dardari Era il simbolo dell’accoglienza ed è stato bruciato. Si cercano gli autori del rogo A Favara, comune in provincia di Agrigento, la scorsa notte il simbolo dell’accoglienza è stato dato alle fiamme. Si tratta di un barcone che era stato sequestrato ai trafficanti tunisini e che da almeno cinque anni era diventato il simbolo dell’accoglienza e dell’immigrazione. “El Peskador”, questo il nome che era stato scelto per il peschereccio, si trovava nel piazzale Belvedere San Francesco. I Frati minori del Convento Sant'Antonio avevano anche allestito un presepe permanente, con la scritta sulla fiancata "Ero forestiero e mi avete accolto". Chi ha appiccato il fuoco forse non la pensava allo stesso modo. Il barcone ... Leggi su ilgiornale

