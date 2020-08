DeMa, rischio lockdown fino a primavera se si chiude al primo focolaio (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – “Nessuno pensava di vivere per mesi una pandemia mondiale. La vita è dura e difficile di questi tempi, per tanti, anche se in maniera diversa. La mia città ha dimostrato grande responsabilità e maturità ai tempi del lockdown. I napoletani bravi e rigorosi, a cominciare dai nostri giovani”. Così inizia un lungo post sul proprio profilo Facebook di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che esalta la città e i napoletani per la reazione alla pandemia da coronavirus. “Negli ultimi mesi, riaccesi lentamente i motori in Italia, Napoli si sta dimostrando, ancora una volta, all’altezza della sfida che la storia ci ha riservato, prosegue il primo cittadino -. In nessuna grande città italiana si registra un tale numero di iniziative culturali ed ... Leggi su anteprima24

gian_dema_75 : RT @SkySportMotoGP: Rivediamo l'incidente tra @JohannZarco1 e @FrankyMorbido12 e il rischio corso da @ValeYellow46 e da @mvkoficial12 con l… -

Ultime Notizie dalla rete : DeMa rischio Movida a Napoli, il Tar approva l'ordinanza tavolini: la soddisfazione di de Magistris Il Mattino VELENI DI BUSSI, REGIONE SBAGLIA RICORSO: MARCOZZI (M5S), ''FIGURACCIA E ILARITA'''

PESCARA - “La realtà va oltre l’immaginazione e le figuracce collezionate dal Governo regionale a guida Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia raggiungono livelli di ilarità insperati. Così, in preda all ...

Bonifica discariche di Bussi, Regione Abruzzo sbaglia ricorso

Il ricorso contro l'annullamento dell'aggiudicazione del bando di gara per la bonifica delle discariche 2a e 2b di Bussi sul Tirino (Pescara) non doveva essere presentato al Tribunale amministrativo r ...

PESCARA - “La realtà va oltre l’immaginazione e le figuracce collezionate dal Governo regionale a guida Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia raggiungono livelli di ilarità insperati. Così, in preda all ...Il ricorso contro l'annullamento dell'aggiudicazione del bando di gara per la bonifica delle discariche 2a e 2b di Bussi sul Tirino (Pescara) non doveva essere presentato al Tribunale amministrativo r ...