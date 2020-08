Conte, parole d’addio all’Inter: già pronto Allegri (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte saluta l'Inter. Non lo dice apertamente, ma il suo parlare di valutazioni, vita privata e qualcosa da chiarire, fa intendere che le parti potrebbero intraprendere percorsi differenti per il futuro. Al termine di una lunga stagione, e dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League, il tecnico ha fatto capire che l'addio potrebbe essere dietro l'angolo. In tal senso, l'ombra di Massimiliano Allegri non è mai stata così presente...Inter, via Conte: già pronto Allegricaption id="attachment 581511" align="alignnone" width="485" Allegri (getty images)/captionDopo lo sfogo del tecnico dopo il k.o. in finale di Europa League col Siviglia, saranno ancora giorni bollenti in casa Inter. Ad inizio settimana, come scrive La Gazzetta dello Sport, ... Leggi su itasportpress

RafAuriemma : Antonio #Conte sta usando mille parole per non dire apertamente che ha intenzione di lasciare l’@Inter #SivigliaInter 3-2 @EuropaLeague - realvarriale : Le parole di #Conte dopo la finale hanno il sapore di un addio a @inter. - Sport_Mediaset : #Conte, parole d'addio all'#Inter: 'Ne è valsa la pena, ma....' Il tecnico nerazzurro: 'A tutto c'è un limite e lo… - 5kyLegend : Ma siete davvero sorpresi delle dichiarazioni di Conte post partita? Era ovvio avrebbe detto così, anche se avessim… - boomercato : Questione #Conte, dopo le parole di ieri sera l’addio pare a un passo, colloquio con la presidenza a inizio settima… -