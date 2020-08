Berna e Londra verso un accordo di cooperazione di polizia (Di sabato 22 agosto 2020) La Svizzera deve quasi tutti i suoi successi in materia di lotta al jihadismo ai britannici, sottolinea Keller-Sutter. Leggi su media.tio.ch

BERNA / LONDRA - La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Karin Keller-Sutter, annuncia un accordo di cooperazione di polizia tra Berna e Londra. «Siamo attualmente in ...

Berna-Londra: verso accordo di polizia

La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Karin Keller-Sutter annuncia un accordo di cooperazione di polizia tra Berna e Londra. «Siamo attualmente in fase di negoziazion ...

BERNA / LONDRA - La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Karin Keller-Sutter, annuncia un accordo di cooperazione di polizia tra Berna e Londra. «Siamo attualmente in ...