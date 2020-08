Virus, il report Gimbe: "I nuovi contagi aumentati di oltre il 140% nell'ultimo mese" (Di venerdì 21 agosto 2020) In Lombardia il maggior numero di positivi 5.314, poi Emilia-Romagna 1.789, Veneto 1.688 e Lazio 1.359 ma crescono i casi anche al Sud. Cartabellotta: "Niente allarmismi ma serve attenzione perché l'incremento inizia a riflettersi progressivamente sull'aumento delle... Leggi su repubblica

cronaca_news : Virus, il report Gimbe: 'I nuovi contagi aumentati di oltre il 140% nell'ultimo mese' - StraNotizie : Virus, il report Gimbe: 'I nuovi contagi aumentati di oltre il 140% nell'ultimo mese' - ValentinaInLA : Officials in Wuhan and Hubei Province tried to hide information from China’s central leadership about #coronavirus… - Sailorciro : @ValeSantaSubito la mascherina va messa esclusivamente nelle situazioni di reale necessità è di oggi il report dell… - MassimoCesarano : RT @ComunicareDigit: Grande report @Digital_Day sul 5G, con domande, risposte (serie) ed una serie di dati indiscutibili. @giardina_g un pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus report Virus, il report Gimbe: "I nuovi contagi aumentati di oltre il 140% nell'ultimo mese" La Repubblica Debolezza muscolare e disturbi agli occhi: conseguenza neurologica del Coronavirus

PADOVA - Tra le complicanze neurologiche che possono colpire alcuni pazienti contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2 c'è anche la Miastenia gravis, una patologia che causa debolezza muscolare e affatica ...

Coronavirus, la fondazione Gimbe: “Contagi aumentati del 140% nell’ultimo mese. Tornano a crescere anche i ricoveri in ospedale”

Nell’ultimo mese i casi di coronavirus sono aumentati del 140%. A sostenerlo è la Fondazione Gimbe, che ha basato la sua analisi sul confronto tra i 3.399 nuovi i casi rilevati dal 12 al 18 agosto e i ...

PADOVA - Tra le complicanze neurologiche che possono colpire alcuni pazienti contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2 c'è anche la Miastenia gravis, una patologia che causa debolezza muscolare e affatica ...Nell’ultimo mese i casi di coronavirus sono aumentati del 140%. A sostenerlo è la Fondazione Gimbe, che ha basato la sua analisi sul confronto tra i 3.399 nuovi i casi rilevati dal 12 al 18 agosto e i ...