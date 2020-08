Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 08:15 (Di venerdì 21 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2020 ORE 07:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN GIOVANNI L’ULTIMO TRENO DA PANTANO PARTE ALLE 20:30 E L’ULTIMO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00 SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUANO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, TRA LE STAZIONI EUR MAGLIANA E LAURENTINA SONO QUINDI ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4. CHIUDIAMO CON GLI EVENTI IN AGENDA: NEL COMUNE DI ANTRODOCO CONTINUA FINO A DOMANI 22 AGOSTO IL MUSICANTRODOCOFESTIVAL ATTIVI ... Leggi su romadailynews

