Uomini e Donne, Veronica e Giovanni si sono detti addio: lei si autoaccusa (Di venerdì 21 agosto 2020) Uomini e Donne: è notizia di queste ore che Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati. Ad annunciarlo su Instagram è stata la (ex?) dama del Trono Over: ecco i dettagli. Uomini e Donne: il messaggio di Veronica Dopo un rapporto altalenante nel dating-show di Maria De Filippi, Veronica e Giovanni avevano avuto uno scontro fuori dalla trasmissione che sembrava ampiamente superato, invece, o non è stato così o è successo dell’altro. Ad annunciare la rottura, è stata l’ex dama con una Story Instagram. Sebbene si dica che “gli errori sono nel mezzo”, ha scritto, ha attribuito solamente a se stessa la colpa di come è andata ... Leggi su pianetadonne.blog

