Ufficiale: Venezia, ecco Bjarkason (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Venezia ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Bjarki Steinn Bjarkason dal I.A. Akranes. Centrocampista offensivo classe 2000, Bjarkason è un nazionale islandese Under 21 e ha sottoscritto col club un contratto triennale. Foto:Instagram Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

