Tutti fedeli allo zar: per i medici russi 'non c'è veleno' nel sangue di Alexei Navalny, non andrà in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) 'Nessun veleno' è stato rilevato nel sangue di Alexei Navalny. Lo afferma Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell'ospedale, citato dai media internazionali. Il medico ha detto che i sanitari hanno ... Leggi su globalist

_fiorucci : RT @luca_p74: Un Deep State composto da élite massoniche che vogliono imporre il NWO. I governi sono il loro braccio, fedeli lacché che ese… - Consuelide : RT @luca_p74: Un Deep State composto da élite massoniche che vogliono imporre il NWO. I governi sono il loro braccio, fedeli lacché che ese… - Schakyra4 : RT @luca_p74: Un Deep State composto da élite massoniche che vogliono imporre il NWO. I governi sono il loro braccio, fedeli lacché che ese… - thenb08 : Il rischio di fare la stessa esperienza è alto e allora tutti 'fedeli alla linea' - Tatiana43806552 : RT @luca_p74: Un Deep State composto da élite massoniche che vogliono imporre il NWO. I governi sono il loro braccio, fedeli lacché che ese… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti fedeli Congresso dopo le regionali. Ecco come far ripartire il Pd. Parla Valeria Fedeli Formiche.net Congresso dopo le regionali. Ecco come far ripartire il Pd. Parla Valeria Fedeli

La deputata dem ed ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: “Ha ragione Galli Della Loggia, il Pd ha rinunciato all'idea di rifondazione della sinistra ed alla vocazione maggioritaria, per questo o ...

Fedeli, sfida agli armeni "Il Siena? Lo compro io"

"Perché la Robur? Perché tra le varie piazze che mi sono state proposte è quella che vanta storia e tradizione. Siena è una città bellissima ed è vicina a Roma, dove vivo. Spero che tutto vada in port ...

La deputata dem ed ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: “Ha ragione Galli Della Loggia, il Pd ha rinunciato all'idea di rifondazione della sinistra ed alla vocazione maggioritaria, per questo o ..."Perché la Robur? Perché tra le varie piazze che mi sono state proposte è quella che vanta storia e tradizione. Siena è una città bellissima ed è vicina a Roma, dove vivo. Spero che tutto vada in port ...