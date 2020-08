Traffico Roma del 21-08-2020 ore 20:00 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma mai provati dalla redazione e buonasera e Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non monto anche al Traffico registrato al momento nessun problema sul Raccordo Anulare consolare in questa giornata purtroppo caratterizzata da diversi incendi incendi che hanno interessato alcune aree dell’hinterland è proprio un incendio segnalato al momento in via della stazione di Cesano all’altezza di via Anguillarese raccomandiamo le dovute attenzioni e per le conseguenze di un altro incendio si è resa necessaria una chiusura al Traffico di via Luigi Montanarini in corrispondenza di Ponte Guttuso polizia locale Ci segnala un incidente sul lungotevere Arnaldo da Brescia all’altezza di via Margherita di Savoia possibili disagi in direzione del Flaminio incidente anche al Trieste ... Leggi su romadailynews

ROMA, 21 AGO - Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sull ...

Sabato 22 e domenica 23 agosto ultime partenze verso le località turistiche e divieto di transito dei mezzi pesanti in alcune fasce orarie Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze estiv ...

