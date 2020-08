Terrorismo, presidente Lula chiede scusa: “Errore aver dato asilo a Cesare Battisti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente brasiliano, ammette per la prima volta di aver commesso un errore a concedere asilo a Cesare Battisti, e si scusa con le famiglie delle vittime. Scettico, però, il fratello dell’estradato. Cesare Battisti, ex terrorista sulla cui testa pendono quattro ergastoli da dover scontare nel nostro Paese, è stata … L'articolo Terrorismo, presidente Lula chiede scusa: “Errore aver dato asilo a Cesare Battisti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GPiziarte : 0 - Marzialoreti2 : @GazzGialloRossa Certo diamo Dzeko alla Juve,dopo che è stato dichiarato incedibile,ciccia se lo vuole Pirlo ,per p… - MusarraVittorio : Svelato il piano criminale di Conte: rinviare le elezioni con la scusa dei contagi. Centrodestra in rivolta:”È terr… - MatteoGemmiti1 : @Paul47346421 @James49756297 @SkyTG24 Fake? Un presidente di regione che dice una fake? Ma dai... Per favore.. Sveg… - Compagno_Pert : In Italia esiste un Presidente del Consiglio che si trova ad affrontare la più grande emergenza mai vista (seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo presidente Bolivia, l'ex presidente Morales accusato di "terrorismo, genocidio e delitti contro la salute" la Repubblica Terrorismo, presidente Lula chiede scusa: “Errore aver dato asilo a Cesare Battisti”

Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente brasiliano, ammette per la prima volta di aver commesso un errore a concedere asilo a Cesare Battisti, e si scusa con le famiglie delle vittime. Scettico, però ...

Le malattie sociali Il Papa vuole ricostruire

L’esplosione di Beirut squarcia la stoltezza di un mondo malato dalla guerra a pezzi, da terrorismi contrapposti, dalla devastazione ambientale, dall’irresponsabilità delle classi dirigenti, dall’onda ...

Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente brasiliano, ammette per la prima volta di aver commesso un errore a concedere asilo a Cesare Battisti, e si scusa con le famiglie delle vittime. Scettico, però ...L’esplosione di Beirut squarcia la stoltezza di un mondo malato dalla guerra a pezzi, da terrorismi contrapposti, dalla devastazione ambientale, dall’irresponsabilità delle classi dirigenti, dall’onda ...