Richeldi alla Gazzetta: «La Serie A deve continuare a seguire il protocollo» (Di venerdì 21 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport ha sentito il professor Luca Richeldi, 57 anni, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico, sulla questione dei nuovi contagi nella Serie A dei calciatori di rientro dalle vacanze. Una situazione che preoccupa non poco a meno di un mese dalla ripresa del campionato. «La situazione dei contagi da Covid-19 in Italia è in piena evoluzione, dunque è impossibile dire con precisione che cosa accadrà tra un mese quando dovrebbe ripartire il campionato di Serie A. Monitoriamo con attenzione ciò che avviene» Siamo in una situazione di ripresa del virus, ma l’Italia rispetto ad altri Paesi è messa decisamente meglio nonostante abbia ... Leggi su ilnapolista

Sopra i sei anni sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l'uso della mascherina e il distanziamento. «Questa malattia ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l'uso della ma ...

