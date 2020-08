Richard Gere, dolore per due lutti: “me li ha portati via” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il famosissimo ed amato attore Richard Gere parla in videoconferenza al Giffoni Film Festival, svelando il proprio dolore per due lutti e lancia un appello Richard Gere (fonte foto: GettyImages)Particolarmente importanti e toccanti, le parole pronunciate dalla star internazionale, il grande e noto attore Richard Gere, che in occasione di una videoconferenza, ha parlato ai ragazzi del Giffoni Film Festival, svelando il proprio dolore per due persone care portate via dal Coronavirus. In tale occasione, l’artista ha voluto lanciare un appello, sensibilizzando i presenti e invitando tutti alla prudenza per arrestare i contagi. Chi conosce bene e segue con passione ed attenzione le vicende che riguardano il grande ... Leggi su chenews

