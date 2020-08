Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno, da domani temperature massime in lieve calo (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi in prevalenza sereno. Venti: deboli a regime di brezza, tendenti a disporsi da sud, sud-est in serata sulla costa. Mari: poco mossi. temperature: massime in ulteriore lieve aumento su valori al di sopra delle medie del periodo. Afoso in serata sulla costa. domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali con locali rinforzi nel pomeriggio. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve calo le massime. Domenica ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Ancora caldo africano previsto per oggi, #21agosto - zazoomblog : Meteo del prossimo Inverno. Prime previsioni climatiche… per i curiosi - #Meteo #prossimo #Inverno. #Prime - giannettimarco : RT @fanpage: Ancora caldo africano previsto per oggi, #21agosto - Vivodisogniebas : RT @ArpaER: #EmiliaRomagna le previsioni #meteo - TgrRaiFVG : #Buongiorno, vediamo le previsioni @meteo_fvg dell’@ARPAFVG per la giornata odierna. -