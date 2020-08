Per Bonaccini le alleanze sul territorio non vanno calate dall'alto (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Errore le intese calate dall'alto. A me il M5S rispose di no, io chiesi il voto ai loro elettori. Così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, parla al Corriere della sera. "Sono la prima forza a Roma, ma non governano una Regione". Le alleanze si fanno sui territori Secondo Bonaccini, che in Emilia-Romagna ha battuto il centrodestra senza il M5S, “le alleanze si fanno sui territori a partire da contenuti e programmi, perché non credo né ai matrimoni per procura né alle alleanze calate dall'alto”. Tuttavia, aggiunge anche di trovare “naturale che forze che governano insieme il Paese provino a collaborare anche sul ... Leggi su agi

