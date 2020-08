Partite di calcio e feste: dopo la positività, le vacanze di Petagna fanno stare in ansia (Di venerdì 21 agosto 2020) Andrea Petagna è risultato ieri positivo al coronavirus, dopo i test svolti a causa del contagio rilevato del fratello. L’attaccante del Napoli ha trascorso le vacanze in Sardegna, dove è stato a contatto con molti personaggi del mondo del calcio. Due in particolari i momenti che fanno stare in apprensione: la partita di calciotto giocata con Dario Marcolin, il figlio di Roberto Mancini e alcuni giocatori del Tottenham (Dier, Sanchez, Lo Celso e Lamela); la festa in un locale con Donnarumma e Romagnoli. Per questo, tutte le persone coinvolte si sottoporranno agli esami necessari per scongiurare il pericolo di essere stati contagiati da Petagna e aver contribuito a propria volta alla diffusione del virus. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

