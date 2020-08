Michael Jackson: via le immagini dei Funko Pop della star dal sito di giocattoli (Di venerdì 21 agosto 2020) La famosa linea di giocattoli da collezione, la Funko Pop, è stata costretta dagli eredi di Michael Jackson, a rimuovere le immagini dei Funko dedicati al cantante dal suo sito ufficiale. Gli eredi di Michael Jackson attraverso gli avvocati che gestiscono i suoi diritti, musicali e non, hanno ordinato all'azienda Funko POP di togliere dal proprio sito le immagini del giocattolo con le fattezze del cantante. Funko ha inserito alcune delle più grandi icone della musica, dei giochi, dei film e dei fumetti, nella loro popolare linea POP, rendendole "collezionabili" e così desiderabili per tantissimi fan. Questo ha portato, a un certo ... Leggi su movieplayer

Il fenomeno Dynamite dei BTS e l’immortalità di Michael Jackson

C'è del Michael Jackson nella coreografia del teaser e del videoclip di Dynamite, nuovo singolo dei BTS. Il nuovo brano della band coreana appena pubblicato ha polverizzato in poche ore ogni record di ...

