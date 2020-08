Manchester United, Maguire finisce in manette: il capitano dei Red Devils arrestato in Grecia (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Manchester United deve fare i conti con una grana di cui avrebbe fatto volentieri a meno, il capitano Harry Maguire infatti è stato arrestato in Grecia, esattamente sull’isola di Mykonos, a causa di una rissa che lo ha visto protagonista all’esterno di un bar. Pool/Getty ImagesOltre al giocatore britannico, sono stati fermati anche il fratello e un amico, che hanno tentato di scappare dopo essere stati condotti in commissariato dalla polizia. Il Manchester United non si è sbottonato sulla vicenda, facendo sapere di essere “a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos la scorsa notte. Sono stati presi contatti con Harry, che sta collaborando pienamente con le ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Maguire arrestato a Mykonos: la vicenda e il commento del #ManchesterUnited ?? - goal : Juventus are prepared to give Paulo Dybala to Manchester United in order to re-sign Paul Pogba, according to Tuttos… - Corriere : Arrestato Harry Maguire, capitano del Manchester United. Rissa con la polizia a Mykonos - infoitsport : Manchester United, guai per capitan Maguire: arrestato per rissa a Mykonos - ILSOTRANTO : #Pogba Juve, la trattativa con lo United apre al ritorno di Pogba: la chiave è Douglas Costa Il #Manchester è inte… -