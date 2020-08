Manchester United, guai per Maguire: il capitano dei Red Devils arrestato a Mykonos dopo una rissa (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovi guai per Harry Maguire.Notte movimentata per il capitano del Manchester United, Harry Maguire. Il giocatore, a seguito di una rissa con alcuni turisti inglesi, è stato arrestato nelle scorse ore in Grecia. La lite sarebbe scoppiata a seguito di un battibecco portato avanti all'esterno di un bar di Mykonos, dove il difensore si trovava in vacanza, che avrebbe portato Maguire ad una reazione brusca una volta intervenuta la polizia. Come confermato dal club inglese il Manchester United sarebbe "in contatto con Harry, che collabora pienamente con le autorità greche". Leggi su mediagol

