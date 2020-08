Lite tra Banega e Conte: l’argentino prende in giro il “parrucchino” (Di venerdì 21 agosto 2020) Un primo tempo nervoso quello tra Siviglia e Inter. I falli in campo e il nervosismo sulle panchine ha fatto scattare una Lite al 16esimo del primo tempo tra Antonio Conte ed Ever Banega. La ricostruzione fatta da Gazzetta riporta al fallo di mano di Diego Carlos che ha fatto esplodere la panchina interista. Da qui gli animi sono partiti al nervosismo, un battibecco generale dove Banega si è diretto verso Conte portando la mano sui capelli e mimando il gesto del parrucchino. A quel punto il tecnico nerazzurro avrebbe esclamato “Ci vediamo fuori”. Foto: Daily Mail L'articolo Lite tra Banega e Conte: l’argentino prende in giro il “parrucchino” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

