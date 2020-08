L'Inter si ferma sul più bello. Il Siviglia s'impone 3-2 e vince l'Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Il Siviglia ha vinto l' Europa League edizione 2019-2020 battendo l'Inter per 3-2 nella finalissima giocata a Colonia, in Germania. Per la squadra andalusa è il sesto trionfo (Coppa Uefa + Europa League) della sua storia. Alla squadra di Conte non sono bastati i gol di Lukaku su rigore al 4' e quello di Godin al 36' inframezzati dalla doppietta di De Jong al 12' e al 33'. La rete acrobatica di Diego Carlos al 74', con la decisiva deviazione di Lukaku, ha regalato il successo, e l'ennesimo trofeo, ai ragazzi di Lopetegui più bravi a sfruttare gli episodi in un partita combattuta ed equilibrata. Ad un passo dalla coppa si ferma l'avventura dell'Inter. A decidere il match sono stati gli episodi. Gli spagnoli hanno ... Leggi su agi

