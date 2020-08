Le “paparazzate” del governo: chi di ego ferisce, di ego perisce. Prima vittima è Di Maio (Di venerdì 21 agosto 2020) Chi di ego ferisce, di ego perisce. L’estate torrida della politica paparazzata, più per dire che perfare. I finti “rubati” di Conte al Circeo in costume in posa plastica gonfiata, con sguardo perso chissà dove, come il governo. Le foto di Casalino il suo portavoce che viene incredibilmente beccato con un nuovo ragazzo per dire al mondo che non ci sta mica più con l’ex, semplicemente segnalato all’antiriciclaggio. Non perdiamoci la Boschi che ci ha dato un taglio, con la sua frangetta fiammante e non si perde una rivista con foto ben impostata con il suo Giulio: la gita, la cena in famiglia, la passeggiata con i cani, il primo bacio, la noia… di vedere sempre le stesso foto in posa In tutto questa pandemia mediatica estiva, manca apparentemente all’appello colui ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Le “paparazzate” del governo: chi di ego ferisce, di ego perisce. Prima vittima è Di Maio - _mirianaa__ : non sapevo che le paparazzate sono motivo di supporto del tuo fidanzato. mi hai davvero rovinato l'infanzia amo. - sebavettels : La gazzetta pubblica da sempre il peggio del peggio del. Gossip, comprese foto paparazzate di povere criste in vaca… - catee_xx : ma posso dire che vedete del marcio dappertutto? e sulla gravidanza ci vedete del marcio, e sulle foto, e sui tatua… - swanxxxxxx1545 : @spietataYANG Da 72 ore senza tracce del Pres... Avvistamenti, selfies, paparazzate, nessuna???? L’avranno mica ra… -

