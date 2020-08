Io e Te, Filippo Bisciglia si confessa: Temptation e l’amore per Pamela Camassa (Di venerdì 21 agosto 2020) Filippo Bisciglia si confessa a Io e Te, raccontando il successo di Temptation Island e l’amore per Pamela Camassa. Ospite di Pierluigi Diaco, il conduttore ha svelato di essere molto legato al reality ideato da Maria De Filippi che anche quest’anno ha ottenuto ottimi ascolti. “Un successo per il settimo anno consecutivo – ha svelato -. Io però sono come mi vedete sullo schermo, ho sette amici inseparabili dall’infanzia e per loro ci sarò sempre. La mia vita è rimasta la stessa. Questo è un lavoro che adoro, ma solo un lavoro. Finisco e torno a casa, faccio una vita normale. Voglio però ringraziare Maria De Filippi, in un’intervista ha ultimamente confessato di aver insistito ai piani alti per avermi ... Leggi su dilei

FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito - quotidianodirg : Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito - johnny67_ : #ioete: quando la bella televisione si coniuga alla buona educazione, alla sensibilità, alla gentilezza, alla tener… - GianniDionisi5 : Filippo Bisciglia - flamanc24 : Filippo Bisciglia cita la @OfficialSSLazio . ?? #ioete -