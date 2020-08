In DayDreamer finalmente Sanem prende in mano la sua vita e attacca Emre: anticipazioni dal 24 al 28 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Siamo ormai agli sgoccioli di questo mese di agosto la prossima settimana DayDreamer si farà più infuocato e non per colpa delle temperature bensì di quello che succederà grazie a Sanem ormai pronta a prendere in mano la sua vita. La serie turca con Can Yaman torna in onda da lunedì pomeriggio, sempre al solito orario e con la stessa durata, con nuovi colpi di scena a partire proprio dallo scontro tra Emre e Sanem che si farà sempre più aspro. L'arrivo in azienda di Fabbri ha riacceso la gelosia in Can e le cose si complicheranno ancora di più quando il giovane scoprirà della storia del profumo: davvero la sua amata Sanem ha ceduto il suo profumo all'imprenditore? ... Leggi su optimagazine

