Gyomber apre a nuove trattative: “Non torno a Perugia in C, ho altre offerte” (Di venerdì 21 agosto 2020) Norbert Gyomber non tornerà a giocare in Serie C con la maglia del Perugia. Intervistato dal sito slovacco sport.sk il difensore ha detto la sua: “Dispiace di non aver conquistato la salvezza ma purtroppo il calcio è così. Sicuramente non resterò al Perugia, non giocherò in terza serie anche perchè ci sono alcuni club sulle mie tracce, non necessariamente in Italia anche se mi piacerebbe”. Foto: Sito Ufficiale Roma L'articolo Gyomber apre a nuove trattative: “Non torno a Perugia in C, ho altre offerte” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

